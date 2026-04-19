ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1351
Время на прочтение
2 мин

Звезда TikTok Влад Шевченко едва не оказался в центре теракта в Киеве и шокировал деталями

Влад Шевченко рассказал, как его семья чудом избежала трагедии.

Автор публикации
Анастасия Гребешко
Влад Шевченко с семьей

Влад Шевченко с семьей / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Семья известного TikTok блогера и звезды «Лиги смеха» Влада Шевченко едва не стали жертвами теракта в Голосеевском районе Киева 18 апреля и чудом избежали опасности — их спасла случайность.

История началась как обычное утро. Жена артиста вместе с маленькой дочкой планировали прогулку. Маршрут пролегал через супермаркет «Велмарт». Именно там впоследствии развернулись трагические события. Они уже почти выходили. Но все изменила одна мелочь. Решение, которое казалось обыденным, оказалось решающим.

"Настя с Алисой собирались идти в парк через «Велмарт». Задержались на 15 минут из-за того, что Настя решила накрутить волосы, потому что «такое настроение». Когда подошли к выходу из ЖК, услышали крики и забежали обратно на территорию. В этот момент то животное уже было в супермаркете», — поделился Влад Шевченко в своем Instagram.

Instagram-история Влада Шевченко / © instagram.com/vlad.shevchenko_

Instagram-история Влада Шевченко / © instagram.com/vlad.shevchenko_

В тот момент самого блогера не было дома. Его семья оказалась буквально в шаге от опасности, но успела вернуться обратно. Осознание того, насколько тонкой была грань, пришло уже позже — вместе с тревогой и благодарностью за случай, который все изменил.

«Нас спасли эти 15 минут, иначе даже не хочу представлять, что могло быть», — признался он.

Инцидент произошел 18 апреля — неизвестный открыл огонь, после чего зашел в супермаркет и удерживал людей внутри. Территорию оперативно оцепили, начались переговоры. После этого силовики провели штурм. Часть людей удалось спасти, пострадавшим оказали помощь. Обстоятельства и мотивы нападавшего устанавливают следователи. Правоохранители квалифицировали нападение как террористический акт.

Напомним, недавно измученная Наталья Денисенко с маленьким сыном сообщила о «прилете» по соседнему жилому комплексу.

Дата публикации
Количество просмотров
1351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie