Злагая Огневич показалась в экзотической стране и нарвалась на критику

Украинская певица Злата Огневич уехала на отдых в Таиланд и столкнулась с хейтом.

Артистка впервые за семь лет прилетела в столицу Таиланда. Она решила не скрывать своего счастья и делится колоритным контентом из-за границы. Впрочем, не всем поклонникам понравилась такая идея. Так, фаны звезды стали упрекать ее, что она покинула Украину в то время, когда происходят постоянные обстрелы. Мол, Злата в своих сторис показывает счастливую и мирную жизнь за границей.

Злата Огневич отдыхает в Таиланде / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич отдыхает в Таиланде / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

К слову, нашлись и те, кто поддержал знаменитость. И наоборот пожелал хорошего отдыха в Таиланде.

Злата Огневич отдыхает в Таиланде / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В своем фотоблоге Огневич уже ответила на упреки хейтеров. Она утверждает, что имеет абсолютное право на отдых. И добавила, что знает о ракетных атаках страны-агрессорки. И даже поделилась, с какими последствиями ее организм борется после постоянных стрессов.

"Я тоже живу в Украине. И знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое слышно сирены даже когда их нет. Знаю, что такое ПТСР, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск. И мои друзья тоже, именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на 2 недели: набраться сил, вдохновения и солнца", - поделилась Злата.

Злата Огневич отдыхает в Таиланде / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, Злата Огневич активно занимается благотворительностью. Так, певица постоянно ездит в туры, где собирает средства бойцам. Однако в последний раз она наткнулась на недобросовестного организатора одного из таких концертов, который забрал более 10 млн грн с билетов себе.

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