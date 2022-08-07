Злата Огневич анонсировала благотворительные концерты и призналась, на что будет собирать средства

Злата Огневич постоянно помогает украинским защитникам и людям, которые пострадали от войны.

В целом исполнительница планирует сделать благотворительный концерт в Киеве. Звезда хочет собрать средства для помощи бойцам полка "Азов". Кроме того, у Златы запланирован концерт в Вене. Там артистка будет собирать средства для отдельных батальонов, которые воюют на передовой. Также Злата хочет помочь переселенцам, которые вынуждены были покинуть свои дома через страну-агрессора Россию.

Злата Огневич / Фото: Instagram Златы Огневич

"В Киеве будет мой благотворительный концерт, в сентябре. Хочу помощь с этого концерта направить "азовцам". Буду 20 августа в Вене тоже давать благотворительный концерт. Мы будем делать концерт. Люди, которые придут, будут делать донаты. Я очень надеюсь, что соберем хорошую сумму. Это такой процесс поддержки сбора средств, который продолжается непрерывно. Некоторые средства пойдут на поддержку отдельных батальонов: закупить тепловизоры, какую-то амуницию. Другая часть средств пойдет на поддержку переселенцев: женщин и детей", — рассказала Злата в эфире телемарафона.

Кстати, Огневич поделилась подробностями создания своей песни, которую посвятила работникам ГСЧС. По словам певицы, она была настолько шокирована героизмом спаситель, что решила написать для них композицию, чтобы их работа не оставалась за кадром.

"Работа этих героев очень часто остается вне кадра. Никто не видит, какая она сверхсложная, в то время как мы находимся в тылу, в полной безопасности, если это можно так назвать. Мы сейчас общаемся, а именно в эту минуту наши спасатели помогают людям. Мне очень захотелось их поддержать. Для меня они несут свет и надежду", — поделилась Злата.

Читайте также: