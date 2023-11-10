Злата Огневич без нижнего белья в откровенном комбинезоне станцевала на столе

Украинская певица Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новым пикантным видео.

На странице в Instagram исполнительница поделилась провокационным роликом, в котором предстала в откровенном комбинезоне, под который не одела нижнее белье. Наряд звезды подчеркнул ее стройную фигуру, а шнуровка вдоль тела засветила его обнаженные части.

Злата в видео соблазнительно танцует, а затем продолжает смелые па на столе перед мужчиной, сидящим спиной к камере. Этим роликом Огневич анонсировала выход свежей композиции "Віддаю", которая выйдет 17 ноября.

"Віддаю". 17.11. Это песня – признание, а танец – откровенное проявление чувств. Любовь, время и опыт меняют меня. Со мной меняется и творчество. Сейчас я такая... Сильная, откровенная и вдохновенная", – призналась Огневич.

Злата Огневич в откровенном комбинезоне станцевала на столе

Напомним, недавно Злата Огневич впервые за долгое время призналась, что она не одинока. Артистка намекнула, что в ее личной жизни произошли кардинальные перемены. Как известно, перед этим певица искала свою любовь на проекте "Холостячка". Впрочем, незадолго после окончания шоу его победитель Андрей Задворный бросил Злату. После этого артистка долгое время восстанавливала свое состояние и не торопилась заводить новые отношения.

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