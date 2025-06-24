Злата Огневич честно ответила, действительно ли вышла замуж за молодого певца: "Открою тайну"

Злата Огневич и Ostrovskyi

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Украинская певица Злата Огневич честно ответила, действительно ли вышла замуж за молодого певца Виталия Островского, он же Ostrovskyi.

Так, на днях исполнители неожиданно показались в образе молодоженов и спровоцировали слухи о свадьбе. Пока одни пользователи активно поздравляли их с изменениями в личной жизни, другие были убеждены, что их связывает только работа. Поэтому, Огневич решила расставить все точки над "і". Певица признала, что их действительно связывают отношения, однако в творческом плане.

"Конечно, между нами что-то было, а что вы думали, так просто такие съемки случаются? Между нами были творческие отношения!" - шутит певица на проекте "Тур звездами".

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Злата Огневич и Ostrovskyi

Злата Огневич говорит, что они с Ostrovskyi примеряли образ молодоженов, ведь участвовали в воркшопе. Артисты позировали перед объективами фотокамер для разных фотографов. Хотя романтических отношений между ними нет, но Огневич признает, что они с Ostrovskyi в кадре действительно подходят друг другу.

"Я открою тайну! Это был воркшоп для фотографов. Очень классные и креативные фотографы, из разных уголков Украины. Не буду скрывать, что в кадре мы с Островским очень подходим друг другу", - рассекретила артистка.

Напомним, тем временем дочь мэра Днепра Бориса Филатова недавно действительно вышла замуж. Екатерина уже показала, какой была ее свадьба.