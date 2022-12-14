Злата Огневич довела до слез эмоциональным исполнением трека о потере любимого на войне

Украинская певица Злата Огневич представила щемящую композицию-исповедь "Я мені бути", которую посвятила женщинам, потерявшим своих мужчин на войне.

В новой песне и драматическом клипе на нее Огневич передала всю боль потери, которую сегодня несправедливо вынуждены переживать украинки.

Злата Огневич

Как призналась артистка, строчки композиции к ней пришли после того, как она увидела эмоциональное видео, в котором президент Владимир Зеленский награждал украинских героев посмертно. Награды вручались женам, дочерям и матерям усопших.

"Я смотрела это видео и в груди все сжималось так, что я испытывала ту боль физически. В глазах каждой женщины было невыносимое отчаяние, слезы, принятие, безысходность. Невозможно представить ощущения наших женщин и пережитое ими, они не меньшие героини, чем их отважные мужчины, подвиг которых мы будем помнить вовек. Все мужественные ангелы навсегда остаются в наших сердцах Я очень хочу, чтобы мои слушатели испытали все эмоции, которые я вложила в песню и видео "Як мені бути", там часть моей души", – поделилась Огневич.

Эту композицию Злата создала в соавторстве с украинским саунд-продюсером MORPHOM всего за несколько встреч. Трек был записан на одном дыхании и со слезами на глазах. Певица поехала на запись к продюсеру в другой город прямо в тот момент, когда написала первые строчки песни:

"Я просто приехала на вокзал, даже не понимая есть ли в продаже билеты, но мне повезло — в кассе осталось два последних. До отправления поезда было 20 минут, я взяла билет и сразу уехала. Понимала, что это нужно сделать здесь и сейчас. Для меня было важно пережитые эмоции сразу перевести на музыку, записать не так слова, как ощущения, которые были внутри. Вместе с MORPHOM всего за один день мы дописали песню, переполненную болью и слезами.. Во время записи я узнала, что у моей подруги погиб любимый на войне, и это меня разорвало", — рассказала певица.

Злата Огневич

Артистка добавила, что больше всего хочет, чтобы украинские женщины держались и были сильными, и что скоро будет победа.

Cингл "Як мені бути" экранизировали в Киеве в первые дни зимы, под руководством режиссера Александра Багазий. Уезжающий поезд, который проносится в кадре прямо возле Златы Огневич, символизирует утраченные надежды и воспоминания, навсегда ушедшие в прошлое.

Читайте также: