Злата Огневич и Даниэль Салем сыграли влюбленных в новом чувственном клипе певицы

Певица Злата Огневич в День Независимости Украины поделилась на своем YouTube-канале трогательным клипом на новую песню "Лелека".
В новой работе Злата Огневич вместе с актером Даниэлем Салемом превратились в настоящую счастливую семью. "Холостячка" примеряла роль мамы маленькой дочери и жены украинского военного.
"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" — о каждом из нас. Она об Украине", — представила новый клип певица.
В комментариях под видео поклонники написали десятки приятных комплиментов в адрес Златы.
- Какая хорошая работа, песня душу греет, дарит надежду на счастливое будущее!
- Какой трогательный клип и символическая песня!
- Клип прекрасен! Отражена вся боль наших людей!
Напомним, что в День Независимости жена Дмитрия Гордона, журналистка Олеся Бацман, в вышиванке ошеломила Сеть исполнением украинской песни "Козацькому роду нема переводу".
Читайте также: