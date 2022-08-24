Злата Огневич и Даниэль Салем сыграли влюбленных в новом чувственном клипе певицы

Певица Злата Огневич в День Независимости Украины поделилась на своем YouTube-канале трогательным клипом на новую песню "Лелека".

В новой работе Злата Огневич вместе с актером Даниэлем Салемом превратились в настоящую счастливую семью. "Холостячка" примеряла роль мамы маленькой дочери и жены украинского военного.

"Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша "Лелека" — о каждом из нас. Она об Украине", — представила новый клип певица.

В комментариях под видео поклонники написали десятки приятных комплиментов в адрес Златы.

Какая хорошая работа, песня душу греет, дарит надежду на счастливое будущее!

Какой трогательный клип и символическая песня!

Клип прекрасен! Отражена вся боль наших людей!

Напомним, что в День Независимости жена Дмитрия Гордона, журналистка Олеся Бацман, в вышиванке ошеломила Сеть исполнением украинской песни "Козацькому роду нема переводу".

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