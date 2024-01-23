Злата Огневич кардинально изменила прическу и шокировала своих фанов новым образом

Украинская певица Злата Огневич кардинально сменила прическу и шокировала результатом.

Так, артистка еще утром в своем фотоблоге сообщила, что хочет изменить свой образ. И заверила, что это связано с ее внутренним состоянием. Впрочем, вдаваться в подробности не стала.

"Время от времени в зависимости от периода и обстоятельств моей жизни у меня происходят определенные изменения. Они связаны то ли с личной жизнью, то ли с творчеством… И сейчас я решила снова сделать что-то кардинальное", - заинтриговала Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В конце концов, в парикмахерской она показала свой результат "до" и "после". На картинке видно, что звезда отважилась отстричь половину волос и сделала стрижку "каре". И добавила, что "цвет оставила".

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также знаменитость в новом образе из своего дома записала несколько сторис, где еще раз похвасталась кардинальными переменами.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, сегодня утром 23 января россияне в очередной раз массированно обстреляли Украину разными видами снарядов. Певица Злата Огневич и другие звезды украинского шоубиза уже поделились реакциями на очередное преступление страны-агрессора против мирного населения.

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