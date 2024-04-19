Злата Огневич красноречивым фото отреагировала на слухи о беременности

Украинская певица Злата Огневич на фоне слухов о первой беременности похвасталась фигурой в обтягивающем платье.

В своем Instagram исполнительница опубликовала кадры, где она демонстрирует свое стройное телосложение. В частности, Злата предстала в красном обтягивающем платье, которое удачно подчеркнуло ее бюст, а также животик. На кадрах, опубликованных певицей, непохоже, что она в положении и ждет рождения первенца.

К слову, комментировать слухи о беременности Злата Огневич тоже не стала. Она лишь намекнула поклонникам на правильный ответ на этот интересный вопрос, опубликовав кадры, где у нее и в помине нет беременного животика.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Отметим, на днях появились слухи, что Злата Огневич ждет рождения первенца. Такие мысли у поклонников артистки появились после того, как на фан-странице исполнительницы опубликовали видео, где у нее виднеется немалый округлый животик. Тогда мнения пользователей разделились. Одни убеждены, что Злата – беременна, а другие отмечают, что это просто был неудачный концертный костюм.

Напомним, недавно ведущая Иванна Онуфрийчук объявила, что беременна первенцем. Знаменитость уже даже успела показать фото, где у нее виднеется немалый округлый животик.

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