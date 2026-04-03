Злата Огневич на фоне слухов откровенно призналась, враждует ли на самом деле с Тиной Кароль

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич прокомментировала слухи о якобы давлении со стороны Тины Кароль и рассказала о собственном отношении к конкуренции на сцене.

Недавно в медиа появились заявления о том, что известные артистки якобы «вычищают» конкуренток из шоу-бизнеса. Однако Злата уверяет: она никогда не сталкивалась с таким давлением и не чувствовала угрозы со стороны Тины.

«Где щемила, в гримерке? Била ли меня Тина? Нет, не била», — с улыбкой прокомментировала Огневич на проекте «Ранок у великому місті».

Певица добавила, что популярность в медиа часто не отражает реального уровня таланта. Многие считают ее недооцененной, но это, по ее словам, не из-за интриг коллег, а из-за собственного выбора и стиля работы.

«У меня единственный ответ на это, и он очевиден. Потому что нет скандалов: я не беременела, не выходила замуж, не рожала, не ссорилась с кем-то. Я провоцировала своим творчеством, но людям это не так интересно, как грязное белье, скандалы, как интервью мужа Оли Поляковой», — пояснила она.

По ее словам, главное — оставаться преданной музыке и собственным принципам, а не следовать сенсационным сюжетам в медиа.

