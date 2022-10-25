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Злата Огневич намекнула на новые романтические отношения

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Злата Огневич намекнула на новые романтические отношения

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская исполнительница заговорила об изменениях личной жизни.

Певица Злата Огневич намекнула на новые романтические отношения в своей жизни.

Звезда решила ответить на вопрос от поклонников в сторис в Instagram. Кто-то из фанатов поинтересовался, есть ли сейчас у Златы отношения с парнем, на что она дала неоднозначный ответ.

"Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время", — написала Огневич.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

После участия Златы в романтическом реалити "Холостячка" певица пыталась выстроить отношения с победителем проекта Андреем Задворным. Впрочем, роман артистки быстро закончился. Отныне Огневич пытается не афишировать подробности личной жизни.

Ранее на перемены в личной жизни также намекнула певица TAYANNA — артистка поделилась фотографиями в свадебном платье.

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