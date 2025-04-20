Злата Огневич нарвалась на резкую критику из-за "российского кулича": "В Украине – паска"

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич нарвалась на резкую критику в Сети.

А все из-за "российского кулича". В частности, в своем Tik Tok исполнительница показывала, что кладет в Пасхальную корзину. И почему-то главный символ праздника – паску – артистка назвала "куличом". Конечно, пользователи не смогли умолчать. Злата Огневич объяснила, что так говорить неправильно. В частности, в Украине это называется "паска", а никак иначе. А вот уже россияне говорят "кулич".

Возмущенные пользователи сразу же начали писать это замечание в комментариях. Юзеры объясняли Злате Огневич, что так в Украине говорить неправильно.

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После слова "кулич" можно не смотреть.

"Кулич" – это в России, в Украине – "паска".

Кулич? Вы сейчас серьезно?!

Злата, если хотите наполнить корзину традициями – попробуйте в следующем году не класть туда "кулич"!

Впрочем, сама певица не стала перезаписывать видео уже с "паской", а не "куличом". Также артистка не удаляла ролик.

Напомним, 20 апреля христиане восточного обряда празднуют Пасху. Знаменитости уже поздравили украинцев с особенным днем и показывали, как святили паски.