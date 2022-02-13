Злата Огневич о попытке совершить самоубийство: "Я дошла до момента, из которого не возвращаются"

Злата Огневич о попытке совершить самоубийство: "Я дошла до момента, из которого не возвращаются"

Артистка поделилась о непростом периоде в жизни.

Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о непростом периоде.

В программе "Светская жизнь" исполнительница призналась, что хотела покончить с собой. По словам Златы, это произошло в 2015 году.

"Такая ситуация была в моей жизни. Это было, пожалуй, в 2015 году. Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы покончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, драмы, — все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя, плача, я просила в тот момент прощения у Вселенной, что я дошла вообще до этой черной ямы", — поделилась Огневич.

Артистка объяснила, что до такого состояния дошла не из-за мужчины или семейных проблем. Злата отметила, что это было ее личное состояние упадка.

"Когда я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвая. Этому предшествовала депрессия, самокопание. И все остальное", — отметила звезда.

Однако о том, что именно Злата пыталась с собой сделать, она не захотела говорить. А на вопрос ведущей Екатерины Осадчей, дошла ли Огневич до того состояния, чтобы покончить с собой физически, певица ответила:

"Катя, я дошла до того самого момента, из которого не возвращаются. Но я вернулась. Это все, что я могу тебе рассказать".

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