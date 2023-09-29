Злата Огневич обклеила себя стикерами с оскорблениями и метко ответила на хейт в новой песне

Певица Злата Огневич порадовала поклонников зажигательной премьерой песни "Полюбила".

Артистка хотела, чтобы ее новый трек стал манифестом, призывающим всех женщин любить себя. В нем Злата убеждает, что женщина должна любить и ценить себя вне зависимости от внешних натисков или критики.



"Я надеюсь, что "Полюбила" воодушевит многих женщин и заставит их снова почувствовать свою собственную силу", — сказала артистка.

Вместе с композицией Огневич пригласила необычный клип, в котором обклеила себя стикерами с фразами, которые чаще всего получает от хейтеров. Звезда показала, как легко действительно избавиться от всех негативных слов в свой адрес и таким образом метко ответила тем, кто пишет ей оскорбления.

"Как и любая артистка, я не понаслышке знаю о хейте и его влиянии на нас. Поэтому в своей песне рассказала маленький секретик как с ним справиться – любить себя" — поделилась Злата.

Напомним, что группа KAZKA также очаровала своей новой песней о том, как важно любить себя — Александра Зарицкая с поддержкой обратилась к фанатам.