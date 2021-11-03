Злата Огневич обзавелась элитными апартаментами в Киеве – где живет звезда

Квартиру артистке презентовали родители.
Украинская певица Злата Огневич является владелицей роскошных апартаментов в небоскребе в одном из самых элитных ЖК Киева.
Согласно информации из реестра прав о недвижимом имуществе, площадь двухкомнатной квартиры Златы составляет 79 квадратных метров и расположено жилье на улице Драгомирова, передает "Телеканал LIVE".
Как ранее рассказывала Огневич, квартиру ей подарили родители, продавшие имущество в родном Крыму, в Судаке. Договор дарения был оформлен семь лет назад.
Из двухкомнатной квартиры Злата сделала однокомнатную с кухней-студией. Апартаменты Златы в светлых оттенках и с минимумом мебели, потому что артистке нравится, чтобы было свободное пространство.
Интересно, что соседями исполнительницы являются высокопоставленные должностные лица и звезды. Так, здесь трехкомнатная квартира у Ирины Билык, имеет свои апартаменты Дмитрий Монатик. Также жильем в этом ЖК владеют кардиохирург Борис Тодуров, экс-премьер Владимир Гройсман, губернатор Черкасской области Александр Скичко.
Отметим, что по подсчетам журналистов сейчас такая квартира, как у Златы, может стоить около 250 тысяч долларов.
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