Злата Огневич ошеломила многомиллионной суммой, которую собрала для ВСУ за один концерт во Львове

Украинская певица Злата Огневич ошеломила многомиллионной суммой, которую всего за один вечер собрала в помощь ВСУ.

На днях исполнительница отыграла концерт во Львове. Конечно, выступление было благотворительным, где, в частности, устраивали и аукцион. Артистка собирала средства на нужды 125-й отдельной бригады терробороны ВСУ. Результаты благотворительного концерта просто ошеломляют. Сначала Злата Огневич считала, что всего за один вечер собрала более 39,6 миллионов гривен. Впрочем, организаторы концерта окончательно подсчитали собранные средства. Сумма оказалась более 40,1 миллионов гривен.

Злата Огневич на концерте во Львове / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"На днях во Львове состоялся благотворительный концерт в поддержку 125 отдельной бригады терробороны ВСУ. Собранная сумма за один вечер — это невероятный и потрясающий результат! Спасибо каждому гостю благотворительного вечера за взносы, неравнодушие, вы меня очень вдохновляете! Отдельное спасибо за горячую поддержку на концерте" – поблагодарила артистка.

Напомним, недавно Ирина Федишин подвела итоги своего благотворительного концертного тура. Артистка ошеломила количеством автомобилей, которые ей удалось приобрести на собранные во время выступлений средства.

Читайте также: