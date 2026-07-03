Злата Огневич ошеломила, сколько ежемесячно тратит на жизнь в Киеве и сколько средств уходит на красоту

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич ошеломила суммой, которую ежемесячно тратит на жизнь в Киеве и сколько у нее уходит на процедуры красоты.

Исполнительница не скрывает, что нужно немало денег, чтобы чувствовать себя комфортно. Исполнительница на проекте «Ранок у великому місті» говорит, что ежемесячно тратит около пяти тысяч долларов. В эту сумму входят и расходы на косметолога, и на бензин, и на тренировку, и на еду, и прочие нужды. На процедуры красоты знаменитость ежемесячно тратит тысячу долларов.

«Если просчитать полностью жизнь в столице — это и косметолог, и заправить автомобиль, и тренировки, и еда, и еще многое, то это где-то пять тысяч долларов. Красота может быть тысяча долларов», — говорит артистка.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич также прокомментировала свои слова о том, чтобы выглядеть хорошо — нужны деньги. Исполнительница говорит, что, конечно, есть ряд рекомендаций, которые необходимо соблюдать и которые помогают сохранить молодость. Однако, по словам знаменитости, нужны еще и различные регулярные процедуры, осмотры у косметолога, витамины, а это все стоит немало.

«Нужна дисциплина, муштра и системность в этом. Но для того, чтобы банально ухаживать за своим здоровьем, употреблять витамины, пойти к врачу — на это все нужны средства», — пояснила певица.

Напомним, недавно Злата Огневич сделала неожиданное признание об отношениях между звездами. Исполнительница рассекретила, с кем из украинского шоу-бизнеса дружит.

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