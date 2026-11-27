Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Украинская певица Злата Огневич прокомментировала свое отсутствие в лонглисте Национального отбора на «Евровидение-2027» и объяснила, почему в этом году решила не бороться за возможность снова представить Украину на конкурсе.

На днях «Суспільне» обнародовало список исполнителей, претендующих на участие в нацотборе. Однако имени Огневич среди них не было. Это удивило часть поклонников, ведь раньше певица делала заявления с намеком на возвращение к конкурсу.

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В итоге артистка расставила точки над «i». В комментарии 24 Каналу она пояснила, что сейчас сосредоточена на собственных творческих проектах и не готова откладывать их ради длительной подготовки к «Евровидению». По словам Златы, участие в международном конкурсе требует нескольких месяцев полной отдачи, ведь важно не просто выйти на сцену, а достойно представить Украину.

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

«Евровидение — это конкурс, которому, по моему мнению, нужно посвятить минимум четыре-пять месяцев своей жизни, полностью погрузиться в подготовку, чтобы достойно представить Украину на международной арене. Для меня это большая ответственность, и я не хотела бы делать что-то наполовину», — рассказала звезда.

В то же время Огневич не ставит окончательную точку в вопросе своего участия в нацотборе. Певица предполагает, что со временем ее планы могут измениться, так что возможность снова увидеть ее среди претендентов на «Евровидение» остается.

«В этом году я решила сосредоточиться на реализации уже запланированных творческих проектов. Но в будущем время покажет», — заинтриговала Злата.

К слову, Злата Огневич уже представляла Украину на песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году в Швеции. Вместе с композицией Gravity она заняла тогда третье место.

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Напомним, недавно на нацотборе этого года разразился первый серьезный скандал. В Сети разоблачили одного из участников на сексуальных домогательствах к подросткам и показали доказательства. Группу Spokusy с участием Игоря Черепанова дисквалифицировали.

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