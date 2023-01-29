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Злата Огневич откровенно призналась, хотела бы усыновить ребенка

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1269
Время на прочтение
1 мин
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Злата Огневич откровенно призналась, хотела бы усыновить ребенка

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница подчеркнула, что такое решение принимают оба партнера.

Украинская певица Злата Огневич решила в фотоблоге пообщаться с поклонниками, и они ее просто засыпали вопросами.

У артистки спрашивали много интересного. Среди вопросов были и личные, а именно хотела бы она усыновить ребенка, который потерял своих родителей.

Злата откровенно призналась, что об этом задумывалась и готова пойти на такой шаг. Однако такое решение в паре принимают оба партнера.

"Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом", — поделилась артистка.

© instagram.com/zlata.ognevich
Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, между тем ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой Инной начал процесс усыновления ребенка. Супруги были серьезно настроены еще до 24 февраля 2022 года. Полномасштабная война в Украине только укрепила их планы.

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Дата публикации
Просмотры
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