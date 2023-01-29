Злата Огневич откровенно призналась, хотела бы усыновить ребенка

Исполнительница подчеркнула, что такое решение принимают оба партнера.
Украинская певица Злата Огневич решила в фотоблоге пообщаться с поклонниками, и они ее просто засыпали вопросами.
У артистки спрашивали много интересного. Среди вопросов были и личные, а именно хотела бы она усыновить ребенка, который потерял своих родителей.
Злата откровенно призналась, что об этом задумывалась и готова пойти на такой шаг. Однако такое решение в паре принимают оба партнера.
"Это решение общее. Его принимают оба в паре. С моей стороны – да. Я уже задумывалась над этим вопросом", — поделилась артистка.
Напомним, между тем ведущий Тимур Мирошниченко вместе со своей женой Инной начал процесс усыновления ребенка. Супруги были серьезно настроены еще до 24 февраля 2022 года. Полномасштабная война в Украине только укрепила их планы.
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