Злата Огневич открыла закулисье личной жизни и призналась, что ей предлагают ради пиара

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

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Певица Злата Огневич высказалась о романах в своей жизни и специфических предложениях ради пиара.

Певица не скрывает, что в мире шоу-бизнеса личные отношения нередко становятся частью публичного образа. Более того, артистке и самой предлагали приобщиться к подобным сценариям. Инициаторами становились знакомые мужчины из общественной сферы. Они даже обсуждали возможность изображать влюбленную пару. Однако дальше разговоров дело не заходило. Огневич объяснила, что обе стороны понимали неестественность такой договоренности.

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«Бывало по-разному, — смеется Злата Огневич. — Случалось и такое, что мне писали мои друзья — публичные ребята, или мы пересекались где-то на мероприятиях, и мне предлагали: "Слушай, а давай устроим искусственный роман?" Но в конце концов мы оба понимали: "Да нет, это будет сплошная ложь". Оно и со стороны всегда выглядит слишком фальшиво и притянуто за уши», – рассказала артистка Люкс ФМ .

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Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

В то же время, певица не отрицает, что вымышленные любовные истории могут быть действенным инструментом продвижения знаменитостей. Она обратила внимание на то, что такая практика существует в индустрии развлечений уже десятилетиями, а ее истоки уходят в старый Голливуд. Там даже случайное появление двух известных людей вместе могло превратиться в громкую тему для таблоидов.

«Хотя для меня это табу, сейчас я размышляю не совсем правильно с точки зрения пиара в шоу-бизнесе. Ведь в мировой практике это ушло еще из Голливуда. У звезд типа Мэрилин Монро были специальные агенты, которые намеренно сводили их с нужными людьми, чтобы пресса только об этом и говорила. Достаточно просто посидеть в ресторане – и все таблоиды уже изобилуют вашими фотографиями. В Голливуде среди актеров и сейчас существует подобная практика: есть даже определенный пул заведений, где они встречаются сугубо для того, чтобы людям было о чем поговорить. Пока я подобного не планирую, но в нашей жизни все возможно», – поделилась исполнительница.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее 40-летняя Злата Огневич назвала три простых привычки , поддерживающих ее форму без жестких диет.

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