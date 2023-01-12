Злата Огневич отмечает 37-летие: певица показала, где находится в свой день рождения

Украинская певица Злата Огневич сегодня, 12 января, празднует день рождения.

Артистке исполнилось 37 лет. Этот день исполнительница решила провести в Карпатах, о чем рассказала на странице Instagram. В сторис своего фотоблога Злата поделилась фото и видео, на которых показала, что находится в Буковеле.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Там артистка больше погрузилась в украинскую историю, примерила традиционный костюм гуцулки. И, конечно, не обошлось без древней украинской магии. На что именно гадала Огневич, она не рассказала.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, порадовала Огневич местных жителей своим пением украинской колыбельной.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Также в свой день рождения Огневич обратилась к поклонникам и друзьям, которые хотели бы ее поздравить в этот день. Артистка отметила, что она вместо подарков хочет попросить небезразличных сделать доброе дело:

"Я не хочу цветов или ценных подарков, я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара накануне Нового года и остались один на один с бедой. Недавно мы разбирали завалы на Протасовом Яру. 10 семей получили повреждения зданий, некоторые остались без крыши над головой, им нужны строительные материалы, мебель, техника. У людей не осталось ничего… Давайте вместе поможем пострадавшим, которые остались без крова", — обратилась к поклонникам Злата.

Напомним, в начале января Злата Огневич вместе с волонтерами помогала разгребать завалы после вражеских обстрелов российскими оккупантами Киева. Артистка вместе с добровольцами таскала доски и мешки с мусором в Соломенском районе.

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