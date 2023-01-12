Злата Огневич отмечает 37-летие: певица показала, где находится в свой день рождения

Исполнительница отправилась в Карпаты.
Украинская певица Злата Огневич сегодня, 12 января, празднует день рождения.
Артистке исполнилось 37 лет. Этот день исполнительница решила провести в Карпатах, о чем рассказала на странице Instagram. В сторис своего фотоблога Злата поделилась фото и видео, на которых показала, что находится в Буковеле.
Там артистка больше погрузилась в украинскую историю, примерила традиционный костюм гуцулки. И, конечно, не обошлось без древней украинской магии. На что именно гадала Огневич, она не рассказала.
Кроме того, порадовала Огневич местных жителей своим пением украинской колыбельной.
Также в свой день рождения Огневич обратилась к поклонникам и друзьям, которые хотели бы ее поздравить в этот день. Артистка отметила, что она вместо подарков хочет попросить небезразличных сделать доброе дело:
"Я не хочу цветов или ценных подарков, я хочу помочь людям, которые пострадали от вражеского ракетного удара накануне Нового года и остались один на один с бедой. Недавно мы разбирали завалы на Протасовом Яру. 10 семей получили повреждения зданий, некоторые остались без крыши над головой, им нужны строительные материалы, мебель, техника. У людей не осталось ничего… Давайте вместе поможем пострадавшим, которые остались без крова", — обратилась к поклонникам Злата.
Напомним, в начале января Злата Огневич вместе с волонтерами помогала разгребать завалы после вражеских обстрелов российскими оккупантами Киева. Артистка вместе с добровольцами таскала доски и мешки с мусором в Соломенском районе.
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