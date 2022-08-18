Злата Огневич отреагировала на каминг-аут участника "Холостячки-2" Хветкевича

Украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка-2", отреагировала на каминг-аут участника проекта Андрея Хветкевича.

Как известно, участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич признался, что он гей и рассекретил, что обручился со своим партнером.

Злата Огневич, в свою очередь, поздравила влюбленных и посвятила им отдельный пост в сторис своей страницы в Instagram.

"Андрей, я так рада за тебя. Любви вашей паре. Прекрасный и смелый пост. Уважаю твой выбор и искренность", — написала Огневич.

Злата поздравила Андрея и его партнера с помолвкой / Фото: instagram.com/diveeasy

Интересно, что кроме Огневич с помолвкой Хветкевича поздравил победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный, участники проекта Олег Плахотнюк, Владислав Ясько, Макс Тарапата.

Фото: instagram.com/diveeasy

Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, что Андрей Хветкевич был участником второго сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич.

Как признался участник шоу в Instagram, он сам не понимал, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Но в последний год Андрей многое обдумал и понял, что гей. Андрей признался, что уже встретил свою любовь. Его избранником стал красавец из Колумбии, с которым Хветкевич уже обручился.

Читайте также: