Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Злата Огневич отреагировала на каминг-аут участника "Холостячки-2" Хветкевича

Дата публикации
Просмотры
1814
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Злата Огневич отреагировала на каминг-аут участника "Холостячки-2" Хветкевича

Андрей Хветкевич / Фото: instagram.com/diveeasy

Украинская певица Злата Огневич, которая была главной героиней шоу "Холостячка-2", отреагировала на каминг-аут участника проекта Андрея Хветкевича.

Как известно, участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич признался, что он гей и рассекретил, что обручился со своим партнером.

Злата Огневич, в свою очередь, поздравила влюбленных и посвятила им отдельный пост в сторис своей страницы в Instagram.

"Андрей, я так рада за тебя. Любви вашей паре. Прекрасный и смелый пост. Уважаю твой выбор и искренность", — написала Огневич.

Злата поздравила Андрея и его партнера с помолвкой / © instagram.com/diveeasy
Злата поздравила Андрея и его партнера с помолвкой / Фото: instagram.com/diveeasy

Интересно, что кроме Огневич с помолвкой Хветкевича поздравил победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный, участники проекта Олег Плахотнюк, Владислав Ясько, Макс Тарапата.

© instagram.com/diveeasy
Фото: instagram.com/diveeasy
© instagram.com/diveeasy
Фото: instagram.com/diveeasy

Напомним, что Андрей Хветкевич был участником второго сезона шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич.

Как признался участник шоу в Instagram, он сам не понимал, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Но в последний год Андрей многое обдумал и понял, что гей. Андрей признался, что уже встретил свою любовь. Его избранником стал красавец из Колумбии, с которым Хветкевич уже обручился.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация