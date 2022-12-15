Злата Огневич отреагировала на то, что "сплагиатила" свою новую песню у Билли Айлиш

Украинская певица Злата Огневич на днях выпустила очень эмоциональную песню "Як мені бути", которую посвятила украинским женщинам, потерявшим мужчин на войне.

Впрочем, некоторые юзеры обвинили артистку в плагиате, мол, ее трек уже слишком похож на сэмплы (звуковые фрагменты) из хита американской звезды Билли Айлиш и Khalid под названием "Lovely", который исполнители выпустили в дуэте 2018 в году.

На хейт Огневич отреагировала спокойно и посоветовала тем, кому нечем заняться "не искать черную кошку в темной комнате", а заниматься своими делами. Такое мнение она высказала в "Сніданку з 1+1".

"Я могу это прокомментировать, что я совершенно не обращаю внимание на хейт, потому что когда я записывала эту песню, я, в первую очередь, думала о женщинах, которым она посвящена и их горю, погибшим героям на войне. И точно я не думала о творчестве других артистов. А те люди, которые ищут черную кошку в темной комнате, им просто нечем заняться. Я предлагала бы им направить их энергию в полезное творческое русло. К тому же, я артист. Я слушаю очень много музыки. Я впитываю то, что вокруг меня. Лучшее, современное, красивое. Тот, кто хочет услышать здесь Билли Айлиш, он ее услышит. Тот, кто хочет здесь услышать Sia, или The Hardkiss тоже уже есть такие аналогии, он их тоже услышит. Но точно я не думала о Билли, когда создавалась эта песня", — прокомментировала Огневич.

Злата Огневич "Як мені бути"

Billie Eilish, Khalid — lovely

Напомним, что на днях вышла в свет композиция Златы Огневич "Як мені бути", которую артистка назвала исповедью женщин, потерявших своих мужчин на войне. Вместе с тем, состоялась премьера драматического клипа к композиции. В нем артистка стоит среди железнодорожных путей, по которым проносятся поезда, символизирующие утраченные надежды и воспоминания, навсегда ушедшие в прошлое.

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