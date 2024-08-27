Злата Огневич ответила на хейт новой песни и прокомментировала приписанный ей роман с женатым певцом

Украинская певица Злата Огневич ответила не хейт ее новой песни и высказалась о приписанном ей романе с женатым певцом Максимом Бородиным.

На днях артистка выпустила дуэтную композицию, которая получила название "Без тебе". Все бы ничего, но трек вызвал немало обсуждений в Сети. В частности, пользователей, которые прослушали песню, смутило слово "біжав". Они упрекнули звезду, что такого, мол, в украинском языке нет, в отличие от российского.

В программе "Ранок у великому місті" Огневич заверила, что общалась с лингвистами. Артистке сказали, что слово можно употреблять в тексте. Так что певица не учитывает хейт, ведь не видит в слове "біжав" ничего такого.

"Біжав" — это не суржик, это художественный оборот слова, допускаемый в украинском языке. Я обращалась к переводчику-лингвисту, он сказал, что это допустимый оборот слова. Я когда его услышала в тексте, даже не обратила внимание, потому что в моем окружении тоже говорят "біжав", и я говорю "біжав". Но люди очень придирчиво к этому относятся", — выразилась певица.

Также Злате Огневич и не один день приписывают роман с женатым Максимом Бородиным, с которым она и спела в дуэте. Мол, в клипе артисты слишком тепло вели себя друг другом, якобы между ними не просто рабочие отношения, но и романтические. Впрочем, Огневич на это не обращает внимания. Она посоветовала критикам не искать подтекста, а реагировать на видео как на фильм, где просто играют любовную историю.

Злата Огневич и Максим Бородин

"И что? Люди пишут не только это в Интернете, еще много чего пишут. Это история такая. Воспринимайте это как кино", — посоветовала критикам артистка.

Напомним, Злата Огневич и раньше отвечала на обвинения в романе с женатым Максимом Бородиным. Артистка упрекнула тогда хейтеров, которые не поняли, что это была только игра на камеру.

Злата Огневич нарвалась на критику из-за выхода новой песни

Читайте также: