Злата Огневич ответила на упреки, что она хейтила Полякову и Ефросинину

В Сети активно обсуждают недавний разговор певицы Оли Поляковой и Маши Ефросининой в свежем выпуске "Взрослых девочек".

Там, напомним, знаменитости, не называя имен, отметили, что одна известная певица сначала их активно хейтила, а затем обращалась за помощью. Юзеры решили, что речь идет о Злате Огневич.

В свою очередь, исполнительница успела отреагировать на эти слухи. Сразу после этой истории в Instagram Огневич появилась свежая сторис, в которой исполнительница подчеркнула, что никто не в состоянии вас обидеть без вашего на это согласия. Так же, как и звездные коллеги, Злата не стала называть имен:

"Вас никто не может обидеть без вашего на это согласия, ведь причина оскорбления – это, прежде всего, мысли. А они только в вашей голове", — философски прокомментировала Огневич.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, что в новом выпуске шоу "Взрослые девочки" Оля Полякова и Маша Ефросинина рассказали об одной хейтившей их певице, когда знаменитости попали в "языковой скандал". Звезды отметили, что исполнительница на этой теме неплохо хайповала. Впрочем, через некоторое время эта певица просила Ефросинину поддержать ее новую песню и клип на нее. Кроме того, эта артистка обращалась к Маше с просьбой призвать ее подписчиков в Instagram отдать за нее голос как за члена жюри нацотбора на "Евровидение-2023". Несмотря на такие подробности, Маша и Оля не стали называть имя этой певицы.

Единственное, что сказала Маша, что в свое время эта исполнительница писала в фотоблоге: "Хорошо, что хоть дали нам здесь выдохнуть без них". Юзеры сразу сделали предположение, что речь идет о певице Злате Огневич. Поскольку именно она в начале июля 2022 года этими словами прокомментировала возвращение знаменитостей в Украину из-за границы.

Злата Огневич о возвращении звезд из-за границы / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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