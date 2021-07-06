Злата Огневич поддержала каминг-аут MELOVIN: "Уже вижу, сколько негатива выливается на тебя"

Артистка оценила смелость своего коллеги.

Украинская певица Злата Огневич одна из немногих знаменитостей, которые публично поддержали каминг-аут певца MELOVIN.

На странице в Instagram артистка разместила фотографии с коллегой, и призналась, что гордится его смелостью заявить о своей ориентации.

instagram.com/zlata.ognevich

"Свобода быть собой — самая большая ценность, я всегда за смелость. Я за правду. У нас в стране нет ни одного артиста, который был бы так откровенен со своей аудиторией, как ты .Люди это чувствуют и люди это ценят! Уже вижу, сколько негатива выливается на тебя. Не слушай никого. Твой путь прекрасный и твои люди всегда останутся с тобой! Люблю и безгранично уважаю", — обратилась к MELOVIN Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

На эту поддержку исполнитель ответил комментарием: "Моя любовь".

Напомним, во время первого дня фестиваля Atlas Weekend, который состоялся вчера, певец MELOVIN после своего выступления совершил каминг-аут. Сначала он поцеловал девушку, а затем слился в страстном поцелуе с парнем.

Трансляцией фестиваля занимался канал M1, в эфире которого этот поцелуй не показали. Позже гендиректор канала объяснил, почему в эфире не показали поцелуй MELOVIN с мужчиной.

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