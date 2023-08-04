Злата Огневич поделилась редким фото отца, который вернулся с фронта: "Очень им горжусь"

Украинская певица Злата Огневич показала встречу с отцом, Леонидом Григорьевичем, после продолжительной разлуки.

Папа звезды полковник медицинской службы, военный хирург, и с начала полномасштабной войны он отправился на передовую, чтобы спасать жизнь нашим защитникам.

В сторис в Instagram артистка поделилась улыбающейся фотографией папы, приехавшего в Киев. Как рассказала Злата, впервые через полгода ее отец получил отпуск и сможет провести время с родными.

Певица призналась, что очень гордится отцом, ведь на фронте Леонид Григорьевич вместе со своими коллегами и днем и ночью помогает раненым.

"Папа приехал. Полгода без выходных... Ранены... Ночи без сна... Очень им горжусь", — поделилась Огневич.

Отец Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, ранее Злата Огневич удивила неожиданным поцелуем с актером Тарасом Цимбалюком на сцене театра.

Читайте также: