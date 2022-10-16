Злата Огневич показала, как от ракетного удара пострадало знаковое для нее место: "Больно видеть"

Исполнительница Злата Огневич показала, как изменился центр Киева после произошедшего 10 октября массированного ракетного обстрела.

В сторис в Instagram певица рассказала об одном из знаковых для себя мест, которое также испытало разрушения после атаки российской армии.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Дом учителя. Здесь я получила свой диплом института музыки имени Р. М. Глиера. В этом доме я дала кучу концертов, когда была студенткой. Просто очень больно видеть, как враг шаг за шагом пытается отобрать у нас то, что мы любим, ценим, но он не отнимет у нас свободы. Как говорится, х*р вам, а не Украина", — сказала Злата.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

На здании видны следы от обломков ракеты, разрушенный стеклянный купол и отсутствие стекла в окнах.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Ранее последствия ужасающего вражеского удара по центру столицы показал телеведущий Анатолий Анатолич. Шоумен поделился кадрами, на которых дети играли в воронке от ракеты посреди игровой площадки.

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