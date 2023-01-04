Злата Огневич показала, как разбирала завалы в Киеве после обстрела оккупантов

Артистка вместе с волонтерами таскала доски и мешки с мусором.

Украинская певица Злата Огневич присоединилась к волонтерам, которые сегодня утром, 4 января, разбирала завалы после вражеских обстрелов российскими оккупантами Киева.

Артистка помогала волонтерам в Соломенском районе и вместе с ними таскала доски и мешки с мусором. Как это было, Огневич показала в видео на своей странице в Instagram.

"Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разваленные полностью. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины — все это в один момент превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого? Нужно ли миллионный раз повторять, что я ненавижу врага", – прокомментировала видео Огневич.

Также исполнительница поделилась, что через два часа вместе с волонтерами им удалось разобрать горы завалов.

В свою очередь, поклонники поблагодарили Злату за ее помощь и признались, что гордятся ею: "Вы невероятная! С такими людьми свет победит тьму", "молодцы, что сплотились, вместе мы сила", "Какая вы молодец, пример для многих людей".

Напомним, что недавно Злата Огневич выпустила эмоциональную песню "Як мені бути", которую посвятила женщинам, потерявшим своих мужчин на войне.

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