Злата Огневич показала, как с Осадчей в чанах на морозе сидела

Злата Огневич показала, как с Осадчей в чанах на морозе сидела

Знаменитости пообщались о личном артистки.

Украинская певица Злата Огневич отправилась на Западную Украину и проводит время на курорте Буковель.

Там знаменитость совместила полезное с приятным и дала интервью программе "Светская жизнь". В сторис своей страницы в Instagram Злата поделилась фрагментами из этого интервью и показала, как они с ведущей программы Екатериной Осадчей вместе проводили время.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Так, звезды покатались в собачьей упряжке, наслаждались местными видами, а также посидели в чанах на морозе. Злата была в изумрудном купальнике, а Екатерина – в красном. Судя по фрагменту в сторис Огневич, в чане они обсуждали вес певицы. Что смущало артистку, зрители уже совсем скоро увидят в новых выпусках "Светской жизни" на 1+1.

instagram.com/zlata.ognevich

instagram.com/zlata.ognevich

Ну а тем временем Злата поделилась впечатлениями от посещения чана:

"Из моих новых инсайтов это то, что, оказывается, купаться в чанах на морозе под открытым небом – это вообще кайф высочайшей пробы", — рассказала Огневич.

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