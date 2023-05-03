Злата Огневич показала, как в Мексике празднует свадьбу участника "Холостячки-2" Хветкевича с его партнером

Андрей Хветкевич на этой неделе заключает брак с бойфрендом Фелипе.
Украинская певица, главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась, что находится в Мексике.
И поехала туда артистка не в отпуск, а в первую очередь для того, чтобы разделить важное событие в жизни ее друга, участника "Холостячки-2", бизнесмена Андрея Хветкевича. На этой неделе Хветкевич в Мексике заключит брак со своим избранником, колумбийцем Фелипе.
Как показала Злата в сторис своей страницы в Instagram, романтическое мероприятие состоится в городке Пуэрто-Вальярта на одной из роскошных вилл. Огневич поделилась, что перед торжественным событием влюбленные устроили вечер знакомства, чтобы все гости имели возможность друг с другом пообщаться.
Для важного события в жизни друга Злата выбрала платье от украинского бренда Sigma. Ее артистка дополнила черной розой на шее и сдержанной прической. В таком виде Огневич была похожа на настоящую итальянку.
Отметим, что Андрей Хветкевич был участником второго сезона "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. После того как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Хветкевич поделился, что он – бисексуал, и у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Шесть лет бизнесмен находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе.
Андрей признался, что перед тем как принять участие в "Холостячке-2", он разошелся с Фелипе. Но после проекта они с любимым снова сошлись и решили пожениться.
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