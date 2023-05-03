Злата Огневич показала, как в Мексике празднует свадьбу участника "Холостячки-2" Хветкевича с его партнером

Украинская певица, главная героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич поделилась, что находится в Мексике.

И поехала туда артистка не в отпуск, а в первую очередь для того, чтобы разделить важное событие в жизни ее друга, участника "Холостячки-2", бизнесмена Андрея Хветкевича. На этой неделе Хветкевич в Мексике заключит брак со своим избранником, колумбийцем Фелипе.

Андрей Хветкевич с любимым Фелипе / Фото: instagram.com/diveeasy

Как показала Злата в сторис своей страницы в Instagram, романтическое мероприятие состоится в городке Пуэрто-Вальярта на одной из роскошных вилл. Огневич поделилась, что перед торжественным событием влюбленные устроили вечер знакомства, чтобы все гости имели возможность друг с другом пообщаться.

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Для важного события в жизни друга Злата выбрала платье от украинского бренда Sigma. Ее артистка дополнила черной розой на шее и сдержанной прической. В таком виде Огневич была похожа на настоящую итальянку.

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич приехала в Мексику на свадьбу Андрея Хветкевича / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Отметим, что Андрей Хветкевич был участником второго сезона "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич. После того как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Хветкевич поделился, что он – бисексуал, и у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами. Шесть лет бизнесмен находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе.

Андрей Хветкевич с любимым Фелипе / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей признался, что перед тем как принять участие в "Холостячке-2", он разошелся с Фелипе. Но после проекта они с любимым снова сошлись и решили пожениться.

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