Злата Огневич показала, как выглядела в детстве и рассказала о тяжелом прошлом ее семьи

Украинская артистка Злата Огневич поделилась своим детским фото и рассказала, из-за каких трудностей пришлось пройти ее семье в прошлом.

Архивным фото певица поделилась в Instagram. На фото маленькая Злата с большими бантами и большой смешной игрушкой рядом со своей мамой.

"На этом фото мы с мамой. Но…. Наш род мог бы прекратить свое существование из-за страшного Голодомора, который искусственно создала советская власть. Голодомор, организованный с целью уничтожения украинцев, окончательной ликвидации украинского сопротивления советскому режиму и попыток украинцев построить самостоятельную, независимую Украинскую Государство. Моя прабабушка, а потом и бабушка-чудом выжили, что они только не ели, чтобы были силы хотя бы дышать. Я уже молчу о массовых случаях каннибализма из-за отсутствия альтернативы", — поделилась Злата.

Злата Огневич в детстве / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Певица отметила, что сейчас наши враги прибегают к таким же методам и пытаются забрать у нас самое ценное. Но, как заметила Огневич, свет всегда победит тьму.

"Времена идут — база неизменна. Только теперь нас хотят сломать холодом и тьмой. Но внутренний свет сильнее и светит в душе каждого украинца. Верю в Украину и благодарю каждого, кто находит в себе силы бороться. Самые тяжелые битвы идут в глубинах души, желаю нам выйти из них победителями", — добавила певица.

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