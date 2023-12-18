Злата Огневич показала, как выглядит до и после макияжа: "Похожа на Тринчер"

Украинская певица Злата Огневич решила удивить поклонников своим образом, который создал ей профессиональный визажист Егор Андрюшин.

В своем фотоблоге Андрюшин показал, как Злату меняет макияж. Он опубликовал видео, на котором она сначала появляется без капли косметики. Знаменитость одета в белый топ и рубашку. В этом же ролике с помощью монтажа Огневич сразу предстает в соблазнительном наряде с глубоким декольте и вечерним макияжем. Весь ролик сопровождает песня артистки "Буревіями".

Злата Огневич удивила своими переменами после макияжа

В частности, визажист подчеркнул глаза певицы и обвел карандашом губы. К слову, пользователи начали активно обсуждать такое изменение образа. Некоторым макияж понравился, а остальные начали сравнивать Злату с блогершей и певицей Анной Тринчер.

Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер

Была Злата, а стала похожа на Тринчер с таким мейком

Напомним, недавно звездный визажист сделал макияж еще одной знаменитости. В прошлый раз он записал видео с Ксенией Мишиной в похожем стиле, где показал, как она выглядит до и после грима.

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