Злата Огневич показала, как выглядит до и после макияжа: "Похожа на Тринчер"

Поклонники были удивлены таким результатом.
Украинская певица Злата Огневич решила удивить поклонников своим образом, который создал ей профессиональный визажист Егор Андрюшин.
В своем фотоблоге Андрюшин показал, как Злату меняет макияж. Он опубликовал видео, на котором она сначала появляется без капли косметики. Знаменитость одета в белый топ и рубашку. В этом же ролике с помощью монтажа Огневич сразу предстает в соблазнительном наряде с глубоким декольте и вечерним макияжем. Весь ролик сопровождает песня артистки "Буревіями".
В частности, визажист подчеркнул глаза певицы и обвел карандашом губы. К слову, пользователи начали активно обсуждать такое изменение образа. Некоторым макияж понравился, а остальные начали сравнивать Злату с блогершей и певицей Анной Тринчер.
- Хороший мейк, но образ немного похож на Анну Тринчер
- Была Злата, а стала похожа на Тринчер с таким мейком
Напомним, недавно звездный визажист сделал макияж еще одной знаменитости. В прошлый раз он записал видео с Ксенией Мишиной в похожем стиле, где показал, как она выглядит до и после грима.
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