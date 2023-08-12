Злата Огневич показала лицо навязчивого поклонника, который выслеживает ее по отметкам в соцсетях

Певица Злата Огневич в очередной раз пожаловалась на преследование со стороны навязчивого поклонника.

Как рассказала артистка в своих Instagram-stories, она отдыхала в кафе, когда вдруг увидела своего сталкера, на которого уже писала заявление в полицию. Мужчина по имени Роман отследил звезду по отметкам заведения в ее соцсетях. Певица успела снять преследователя и показала его лицо.

"Господин Роман. Увидел отметку заведения, в котором я была и пришел. В следующий раз сразу буду отмечать полицейский участок на Печерске. Его уже вызвали в полицию и просили не писать, не звонить мне. Теперь оно приходит за отметками в Instagram", — возмутилась Злато.

Преследователь Златы Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка уверена, что мужчина не просто так очутился в том же месте, что и она. Поэтому звезда не стала медлить и еще раз отправилась в правоохранительные органы и записала обращение к мужчине на фоне полицейского участка.

"Я ни за что не поверю, что господин Роман среди сотен заведений Киева выбрал именно то, в котором находилась я. Именно то заведение, которое я заметила в сторис. То есть человек знал, куда идти и как найти. Не верю, что это просто совпадение. Потому господин Роман специально для вас эта сторис. Вы здесь уже были недавно (в участке — ред.). Я вас снова приглашаю прийти на собеседование, поговорить и рассказать, почему вы меня преследуете", — обратилась к своему фанату Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Несмотря на преследование, Злата заверила, что не хочет менять свой образ жизни и прибегать к радикальным способам донести до господина Романа свою просьбу. Певица надеется, что ситуацию удастся разрешить законным путём.

"Из-за этих сталкеров я не буду менять свою жизнь, бояться, оглядываться. Я, как делала отметки в Instagram, так и буду делать. Просто есть закон, есть полиция, которая будет работать с этим человеком, который решил почему-то, что может меня преследовать "Я давно могла бы уже применить другие меры, вы понимаете, о чем я, но я за законную деятельность и влияние на таких преследователей. Поэтому надеюсь, что полиция отреагирует и примет все меры предосторожности", — высказалась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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