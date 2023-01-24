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Злата Огневич показала радостную встречу с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом

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Злата Огневич показала радостную встречу с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом

Певица и политик встретились на концерте.

Украинская исполнительница Злата Огневич имела возможность лично познакомиться с главой Николаевской ОВА Виталием Кимом, который за время войны стал настоящим кумиром украинцев.

Неожиданная встреча певицы и политика произошла во время благотворительного концерта в Николаеве, где Огневич спела вместе с другими украинскими звездами. Фотографией с Кимом Злата поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

"А еще в Николаеве вот такая приятная встреча произошла", — коротко подписала фото из гримерки Огневич.

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Сейчас Злата Огневич продолжает давать благотворительные концерты и собирать средства для нужд ВСУ и украинцев, пострадавших от войны. Недавно певица ошеломила суммой, которую ей удалось собрать в свой день рождения для людей, пострадавших в результате ракетного удара россиян по Киеву.

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Дата публикации
Просмотры
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