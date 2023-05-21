Злата Огневич показала редкое фото с отцом, который на фронте: "Мы уже давно не виделись"

Украинская певица Злата Огневич поделилась редким фото, на котором изображена со своим отцом Леонидом Григорьевичем.

Поклонникам артистка честно призналась, что уже очень долго не видела родного человека, ведь ее отец сейчас находится на передовой, где лечит раненых бойцов. Отец Златы Огневич – полковник медицинской службы, военный хирург.

На фото, которое исполнительница разместила в Instagram, она держит папу крепко под руку:

Злата Огневич с отцом / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"На фото – мы с папой, мы уже давно не виделись... Потому что он помогает раненым и уже видел столько, что страшно представить... Недавно, когда мы общались по телефону, сказал, что будет там до последнего, до самой победы Украины. Там, где он очень нужен, как и сотни врачей, парамедиков", — рассказала Огневич.

Также она анонсировала премьеру новой композиции и попросила фанатов о поддержке:

"У меня скоро состоится особая премьера. Это не просто новый сингл, а очень важная миссия, все подробности – со временем. Мне понадобится ваша поддержка, сила и помощь!" – отметила артистка.

Злата рассказала, что премьера новой композиции под названием "Янгол" запланирована на 26 мая.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о личной жизни и возмутилась из-за вопроса о свадьбе и детях.

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