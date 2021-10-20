Злата Огневич показала редкое видео со своей мамой, на которую очень похожа

Злата Огневич показала редкое видео со своей мамой, на которую очень похожа

У женщин очень похожи глаза.

Украинская певица, "Холостячка-2" Злата Огневич похвасталась своей мамой-красавицей.

В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала нежное видео, на котором позирует со своим родным человеком - мамой. Они вместе шутили, мило общались с фанатам и улыбались.

Злата Огневич с мамой / instagram.com/zlata.ognevich

"Мама всем передает привет. Подумала, что мамы давно не было в сторис. Мама, ты где пропала? Прибежала, хвостиком махнула, и уже здесь", — пошутила Злата.

К слову, артистка очень похожа на Галину Васильевну. В них почти одинаковые глаза, в обеих они карего цвета. Также у мамы и дочки очень похожая улыбка.

Отметим, недавно родители Златы поселились под Киевом. Ранее они жили в Крыму.

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