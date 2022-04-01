Злата Огневич показала своего отца, который отправился на передовую

Отец артистки – врач по профессии.

Украинская певица Злата Огневич показала фотографию со своим отцом, сделанную до войны в Киеве.

Под снимком артистка призналась, что кажется, будто кадр из другой жизни и другого измерения. При этом Огневич сообщила, что ее отец, врач по профессии, отправился на передовую в Харьков, чтобы лечить наших раненых бойцов:

"Сейчас папа на пути в Харьков, едет помогать раненым бойцам. Зная, какой он замечательный врач, я уверена, что ему удастся помочь многим. Стараюсь не думать о риске в этой горячей точке, потому что все рискуют своей жизнью и здоровьем. ВСУ и все подразделения защищают родную землю, врачи под обстрелами или в полутемных подвалах, оперируют, спасая жизнь другим, волонтеры ценой собственной жизни помогают людям", — написала артистка.

Злата Огневич с отцом / instagram.com/zlata.ognevich

Сама же Злата отправилась в США, где в ближайшие дни примет участие в благотворительных концертах, во время которых будут собирать деньги в поддержку Украины.

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