Злата Огневич показала своего отца, лечащего раненых бойцов на передовой: "К этому никак нельзя привыкнуть"

Отец артистки впервые за шесть месяцев приехал домой в отпуск.
Украинская певица Злата Огневич пришла в гости к своим родителям в Киеве.
Как рассказала артистка, ей удалось увидеться с отцом Леонидом Григорьевичем, который впервые за шесть месяцев приехал домой в отпуск с передовой, где лечит раненых бойцов. Отец певицы – полковник медицинской службы, военный хирург.
Огневич попросила отца рассказать о своей работе на передовой:
"Травмы в мирной жизни и травмы военных не сравнить. К этому никак нельзя привыкнуть. И такая жалость. Большая часть этих людей молодые ребята. Медицина выполняет очень большую работу. Нельзя сравнить ни с чем, как работают люди, с каким напряжением", – поделился Леонид Григорьевич.
Но Злата попросила отца сказать поклонникам что-то жизнеутверждающее:
"Людям надо набраться сил, терпения. За нами будет победа, мы их обязательно победим. Все будет хорошо. На нашей земле воцарится мир, согласие и порядок", — сказал отец артистки.
Напомним, между тем музыкант Коля Серга признался, что его удивило на деоккупированных территориях. В частности, певец отметил, что не все находившиеся полгода в оккупации жители понимают, кто враг.
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