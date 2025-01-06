Злата Огневич показала своих родителей и как с ними отдыхает на горнолыжном курорте

Украинская певица Злата Огневич показала, как проходит ее зимний отпуск.

Так, исполнительница в фотоблоге рассказала, что на этот раз решила посвятить время семье. Поэтому вместе с родителями поехала в Буковель. Семейство Огневич уже заселилось в гостиницу и подобрало горнолыжное снаряжение. А вот отец певицы Леонид Григорьевич уже поделился своими впечатлениями от отдыха. По его словам, все настолько здорово, что совсем не хочется уезжать.

"Папочке здесь очень нравится. Наверное, останется", — в шутку написала певица.

Злата Огневич с семьей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

К слову, к Злате и родителям присоединилась и ее родная сестра Юлия с детьми. Артистка показала и своего маленького племянника Марка. Вместе с крохой она поигралась в ресторане, а также на улице на фоне невероятного горного пейзажа. Также семья посетила контактный зоопарк на территории комплекса для отдыха.

В конце мама Огневич показалась в объятиях звездной дочери и пожелала всем поклонникам мира, здоровья и счастья.

Злата Огневич с семьей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич с семьей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич с семьей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата Огневич с семьей / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, недавно Лилия Ребрик показалась в родном городе и как ее большую семью встречали родители.

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