Злата Огневич показала свою маму, на которую очень похожа

7 августа родной человек звезды отмечает день рождения.

Исполнительница посвятила имениннице трогательное поздравление в своем Instagram и поделилась фото с ней.

На фотографии мама Огневич позирует на фоне невероятного пейзажа – моря и гор.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Спасибо, что была первой, кто поверил в меня. За наши первые певческие конкурсы и твои платья, которые ты перешивала и отдавала мне для выступлений. Спасибо, что ты настоящая мама. Такая, какая и должна быть. На другую я бы не согласилась!" – поделилась Огневич.

Также звезда описала фото, на котором изображена ее мамочка. Его родные люди сделали во время отдыха во Франции несколько лет назад

"Тебе очень идет Франция. Я помню наши прогулки по городу и твой восторг от всего, как у маленького ребенка! Тогда я себе пообещала, что мы будем вместе чаще путешествовать", – добавила она.

В комментариях юзеры сделали комплименты имениннице и отметили, что Злата очень похожа на нее.

Напомним, Дмитрий Гордон очаровал фото с женой-красавицей, младше его на 17 лет. Журналист похвастался семейной идиллией с Алесей Бацман.

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