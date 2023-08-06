Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Злата Огневич показалась на крыле самолета и рассказала, как едва не сорвалось ее выступление для военных

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Злата Огневич показалась на крыле самолета и рассказала, как едва не сорвалось ее выступление для военных

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В считанные мгновения к концерту началась воздушная тревога.

Певица Злата Огневич в День Воздушных сил ВСУ должна была спеть на наших военных на позициях.

Однако, как рассказала артистка в сторис в Instagram, из-за российских окупантов концерт для защитников оказался на грани срыва. А все потому, что прямо перед выступлением раздался сигнал воздушной тревоги и военные настойчиво попросили всех пройти в укрытие.

"Из-за воздушной тревоги пришлось покинуть локацию по просьбам военных. Концерт так и не начали, потому что угроза велика. Вот такие реалии", — поделилась певица.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

К счастью, угроза прошла и Злата все же смогла порадовать наших защитников своим пением. Также певица показала прямо на крыле самолета и поздравила бойцов воздушных сил с праздником. Правда, по соображениям безопасности, сам самолет Злата показать не смогла.

"Выше неба! Сегодня День Воздушных сил. Поздравьте всех соприкасающихся. Спасибо за защиту неба Украины! На этом фото я стою на крыле самолета, но об этом могу только говорить", — написала Злата.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
845
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация