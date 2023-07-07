Злата Огневич показалась в операционной и продемонстрировала, как омолаживает лицо

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как поддерживает свою молодость и красоту.

На странице в Instagram исполнительница запостила видео, где изображена на кровати в операционной комнате. Артистка поделилась, что делала "операцию без операции" на специальном новом аппарате. Огневич сделала процедуру SMAS (процедура безоперационной подтяжки лица – прим.ред).

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

"Еще 10 лет назад это была бы процедура с хирургическим вмешательством, но благодаря исследованиям, ученым, современным разработкам, это можно предотвратить вовремя. Я очень счастлива, что у меня есть такая возможность это сделать, а тем более рассказать вам", – поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница рассказала, что ей сделали так называемую голливудскую чистку, или Гидрофешл, на основе сывороток.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Злата поделилась впечатлениями от процедуры и призналась, что была приятно удивлена. "Я уже вижу, как натянулась кожа лица, какой сильный лифтинг", – рассказала Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Завершающим этапом стало нанесение специальной сыворотки, SMAS-бустера, которым с помощью специальной насадки сокращали плоскость кожи.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Напомним, на днях Злату Огневич возмутили ее соседи, которые ранее на нее заявляли в полицию. Артистка рассказала о конфликте с живущими по соседству людьми.

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