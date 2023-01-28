Злата Огневич пошутила, почему на ее пальце до сих пор нет кольца

Артистка в шутку ответила на вопросы фанатов.
Украинская певица и "холостячка" Злата Огневич часто получает от своих поклонников вопрос о личной жизни.
Так, в Instagram кто-то из фанов поинтересовался, почему же на пальце исполнительницы до сих пор нет обручального кольца. В ответ Злата пошутила, что пока не нашла необходимый размер.
"Ну просто я еще размер свой не нашла, не подобрала", – кокетливо ответила на вопрос Огневич.
В общем, Злата одна из тех звезд, кто пытается не афишировать свою личную жизнь. Как известно, артистка еще ни разу не была замужем.
Напомним, что певица участвовала в романтическом реалити "Холосятчка-2", где избрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако счастливые отношения у пары так и не сложились. Недавно бизнесмен рассекретил свою новую 19-летнюю возлюбленную.
Также недавно Злата Огневич ошеломила суммой, которую ей удалось собрать для помощи семьям, пострадавшим в результате ракетного удара по Протасовому Яру в Киеве.
Читайте также:
- Беременная Светлана Тарабарова на забавном видео показала, как проводит утро субботы с двумя детьми
- Дженнифер Лопес рассказала, как чуть не погибла во время съемок нового фильма "Неудержимая свадьба"
- Влад Яма назвал сумму, которую помог собрать на нужды ВСУ во время благотворительного аукциона в США