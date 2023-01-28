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Злата Огневич пошутила, почему на ее пальце до сих пор нет кольца

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
565
Время на прочтение
1 мин
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Злата Огневич пошутила, почему на ее пальце до сих пор нет кольца

Злата Огневич

Артистка в шутку ответила на вопросы фанатов.

Украинская певица и "холостячка" Злата Огневич часто получает от своих поклонников вопрос о личной жизни.

Так, в Instagram кто-то из фанов поинтересовался, почему же на пальце исполнительницы до сих пор нет обручального кольца. В ответ Злата пошутила, что пока не нашла необходимый размер.

"Ну просто я еще размер свой не нашла, не подобрала", – кокетливо ответила на вопрос Огневич.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В общем, Злата одна из тех звезд, кто пытается не афишировать свою личную жизнь. Как известно, артистка еще ни разу не была замужем.

Напомним, что певица участвовала в романтическом реалити "Холосятчка-2", где избрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако счастливые отношения у пары так и не сложились. Недавно бизнесмен рассекретил свою новую 19-летнюю возлюбленную.

Также недавно Злата Огневич ошеломила суммой, которую ей удалось собрать для помощи семьям, пострадавшим в результате ракетного удара по Протасовому Яру в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
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