Злата Огневич поскандалила с россиянкой в Хорватии: "Не смогла себя сдержать"

Украинская певица Злата Огневич рассказала, как поскандалила с россиянкой в Хорватии.

Конфликт между ними возник в аэропорту. Как поделилась в Instagram-stories Злата, она услышала русский язык, что стало для него триггером. Исполнительница поняла, что это россиянка. Артистка не смогла промолчать и сказала все, что думает о стране-агрессоре России и ее жителях.

"Со мной в аэропорту Хорватии случилась ситуация, к которой я была психологически не готова. Я услышала русский язык, благодаря акценту я поняла, что женщина – 100 процентов из России. Я подошла к ней и спросила: "Вы из России?". Она так радостно: "Да!". Я не смогла себя сдержать. Я ей сказала все, что думаю о ее народе и стране. Сказала, что мечтаю, чтобы они исчезли скорее", — поделилась Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Исполнительница убеждена, что россиянка не все ее слова поняла. Впрочем, свой основной посыл Злата донесла.

"Она не поняла, конечно, половины слов. Но поняла, что я ей не комплименты говорю. Я не смогла промолчать, это сильнее меня. Я не смогла промолчать в этой ситуации. Хотя, если бы на месте этой женщины был мужчина, он меня ударил бы", — добавила артистка.

Напомним, недавно Злата Огневич поделилась, что снова стала жертвой преследователя. Какой-то неизвестный мужчина следит за певицей и пытается встретиться с ней.

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