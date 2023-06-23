Злата Огневич после длительного молчания вернулась в соцсети и рассказала, где находится

Артистка устроила себе отдых.
Певица Злата Огневич очень взволновала поклонников, когда на длительное время исчезла из социальных сетей.
Через несколько дней молчания исполнительница все же вернулась в Instagram и рассказала, где находится сейчас. Как поделилась Злата, она решила дать себе немного отдохнуть от соцсетей и насладиться отдыхом.
"Детокс на 2-3 дня от Instagram несколько затянулся. Здесь не будет философских предложений о познании и всего остального (об этом позже). Но есть слова благодарности за жизнь, за каждый день, за возможность вернуться в Украину, за возможность творить и этим согревать сердца людей. Благодарность каждой и каждому воину ВСУ", — написала в сторис Огневич.
Оказалось, что все это время звезда была за границей. Для отдыха певица на этот раз выбрала Хорватию. Злата призналась, что получила большое удовольствие от первого путешествия по этой стране и готова вернуться туда еще раз.
"Хорватия. Как я могла пропустить эту страну? Недавно дала себе слово, что не буду возвращаться дважды в одну и ту же страну, а буду открывать мир. Но... Сюда хочу вернуться еще", — рассказала Злата.
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