Злата Огневич после длительного молчания вернулась в соцсети и рассказала, где находится

Певица Злата Огневич очень взволновала поклонников, когда на длительное время исчезла из социальных сетей.

Через несколько дней молчания исполнительница все же вернулась в Instagram и рассказала, где находится сейчас. Как поделилась Злата, она решила дать себе немного отдохнуть от соцсетей и насладиться отдыхом.

"Детокс на 2-3 дня от Instagram несколько затянулся. Здесь не будет философских предложений о познании и всего остального (об этом позже). Но есть слова благодарности за жизнь, за каждый день, за возможность вернуться в Украину, за возможность творить и этим согревать сердца людей. Благодарность каждой и каждому воину ВСУ", — написала в сторис Огневич.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Оказалось, что все это время звезда была за границей. Для отдыха певица на этот раз выбрала Хорватию. Злата призналась, что получила большое удовольствие от первого путешествия по этой стране и готова вернуться туда еще раз.

"Хорватия. Как я могла пропустить эту страну? Недавно дала себе слово, что не буду возвращаться дважды в одну и ту же страну, а буду открывать мир. Но... Сюда хочу вернуться еще", — рассказала Злата.

Злата Огневич / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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