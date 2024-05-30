Злата Огневич после намеков на замужество неожиданно показалась в свадебном платье

Украинская певица Злата Огневич после намеков на свое первое замужество неожиданно показалась в свадебном платье и фате.

Интересный ролик артистка опубликовала в своем Instagram. На видео исполнительница показала, как в салоне выбирает свадебное платье и фату. Певица демонстрировала несколько образов невесты. Злата Огневич примеряла как длинные, так и коротенькие белые платья.

"Именно те чувства", — коротко подписала видео певица и добавила смайлик в виде кольца с бриллиантом.

Злата Огневич показалась в образе невесты после слухов о ее свадьбе

Правда, мнения фанатов Златы Огневич разделились. Одни убеждены, что их кумир действительно выходит замуж, и активно начали желать ей счастья в личной жизни. Другие считают, что артистка просто готовится к съемкам нового клипа.

Отметим, несколько дней назад Злата Огневич неожиданно показалась с кольцом на безымянном пальце правой руки. Тогда же поклонники певицы заподозрили, что она впервые выходит замуж. Впрочем, кадры звезда подписала словами из своей новой песни.

Кстати, только недавно исполнительница рассказывала, что пока что одинока. Также Злата Огневич жаловалась, что у нее нет семьи, а ей именно этого не хватает для полного счастья.

Читайте также: