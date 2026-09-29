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Злата Огневич после третьего места на "Евровидении" заинтриговала возвращением на конкурс
Говорят, что Злата Огневич собирается участвовать в нацотборе. Артистка уже прокомментировала эти сплетни.
Украинская певица Злата Огневич заинтриговала возвращением на "Евровидение".
Артистка уже участвовала в песенном конкурсе. Исполнительница победила на нацотборе с песней Gravity и в 2013 году поехала представлять Украину на "Евровидении", которое тогда организовывала Швеция. Певица заняла на конкурсе третье место.
Хотя уже прошло более 10 лет, но песней Златы Огневич увлекаются до сих пор. Более того, поклонники были бы не против, если бы артистка снова попробовала свои силы на «Евровидении». Кстати, а такие слухи недавно разгорелись: якобы исполнительница собирается вернуться на конкурс.
Итак, в эфире " Хит FM " у Златы Огневич попросили прокомментировать эти слухи и расставить все точки над «і». Сама артистка только с интригой ответила, что сплетни не возникают на пустом месте. При этом певица и не опровергала свое участие в нацотборе, но и не подтверждала.
«Слухи так просто никогда не возникают», — загадочно ответила артистка.
Отметим, в Украине сейчас принимают заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2027". Это продлится до 2 ноября включительно. После этого будет сформирован лонгист, в который войдут до 12 участников, далее — шортлист с финалистами. Традиционно последнего участника нацотбора будут выбирать украинцы путем голосования.
Кстати, сейчас идет подготовка к «Детскому Евровидению-2026». Недавно украинцы выбрали, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе.