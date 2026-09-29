Злата Огневич после третьего места на "Евровидении" заинтриговала возвращением на конкурс

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Реклама

Украинская певица Злата Огневич заинтриговала возвращением на "Евровидение".

Артистка уже участвовала в песенном конкурсе. Исполнительница победила на нацотборе с песней Gravity и в 2013 году поехала представлять Украину на "Евровидении", которое тогда организовывала Швеция. Певица заняла на конкурсе третье место.

Реклама

Хотя уже прошло более 10 лет, но песней Златы Огневич увлекаются до сих пор. Более того, поклонники были бы не против, если бы артистка снова попробовала свои силы на «Евровидении». Кстати, а такие слухи недавно разгорелись: якобы исполнительница собирается вернуться на конкурс.

Реклама

Итак, в эфире " Хит FM " у Златы Огневич попросили прокомментировать эти слухи и расставить все точки над «і». Сама артистка только с интригой ответила, что сплетни не возникают на пустом месте. При этом певица и не опровергала свое участие в нацотборе, но и не подтверждала.

«Слухи так просто никогда не возникают», — загадочно ответила артистка.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Отметим, в Украине сейчас принимают заявки на участие в нацотборе на "Евровидение-2027". Это продлится до 2 ноября включительно. После этого будет сформирован лонгист, в который войдут до 12 участников, далее — шортлист с финалистами. Традиционно последнего участника нацотбора будут выбирать украинцы путем голосования.

Кстати, сейчас идет подготовка к «Детскому Евровидению-2026». Недавно украинцы выбрали, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров