Злата Огневич посветила упругими ягодицами в эротическом монокини в новом клипе

Артистка представила трек на композицию "Мій Назавжди".

Украинская певица Злата Огневич, которая недавно поддержала каминг-аут MELOVIN, порадовала поклонников выпуском чувственной видеоработы.

Артистка представила клип на композицию "Мій Назавжди". Режиссером видео выступил Герман Ненов. В клипе, как и в жизни, певица и новая "Холостячка" закрывает гештальт, связанный с бывшими неудачными отношениями. Сейчас Злата открыта новому, в полной гармонии с собой.

"Я начинаю все с чистого листа, поэтому я пою: "Мій назавжди, тільки я и тільки ти". В жизни таким этапом для меня стало участие в главном романтическом шоу страны - "Холостячка", — прокомментировала Огневич.

В работе поклонники увидят Злату в довольно смелом образе. Артистка появится в обольстительном черном монокини, в котором будет петь в волнах моря, соблазнительно танцевать и также лежать на капоте автомобиля.

Напомним, что ранее "Холостячка" Злата Огневич поделилась лайфхаком, как испортить первое свидание. Артистка дала несколько "советов" девушкам.

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