Злата Огневич пожаловалась, что потеряла кредитную карту: "Некоторое время у меня не будет средств"

Украинская певица Злата Огневич пожаловалась поклонникам, что где-то потеряла свою кредитную карту перед тем, как ехать за границу.

Как поделилась исполнительница в сторис в Instagram, она заметила, что карточка исчезла как раз перед тем, как отправляться на поезд. По мнению исполнительницы, ее преследуют неудачи, ведь за день до этого Злата потеряла мобильный телефон, но, к счастью, быстро его нашла.

"У меня второй день приключений. Я еду на вокзал, к подруге в гости, в Европу. Перед выездом я потеряла кредитную карту. Это могла сделать только я! Надеюсь, что мой банк имеет свое представительство в стране, в которую я уезжаю, и я смогу заказать новую карточку. Хорошо, что вчера, когда потеряла мобильный телефон, мне его вернули", — поделилась Огневич.

Злата Огневич потеряла кредитную карту / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Теперь певица надеется, что сможет восстановить свою карту за границей. Также на советы поклонников в дальнейшем пользоваться онлайн-кошельком, Злата ответила, что давно так делает, но все равно имеет при себе кредитку.

Я просто еду и смеюсь. Я знаю, что есть Apple Wallet, я им преимущественно и пользуюсь. Все равно мне нужно блокировать мою карту, чтобы тот, кто ее нашел физически не мог приложить ее к устройству и заказать себе омаров, или купить что-то запрещено. Мне все равно придется ее блокировать и на время у меня не будет средств", — рассказала артистка.

Злата Огневич пожаловалась фанам / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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